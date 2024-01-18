Банкам запретят начислят штрафы за просрочку по кредитам умерших клиентов

До тех пор, пока обязанность по уплате кредита не будет передана по наследству, банк не сможет начислять проценты за просрочку выплат.

В Госдуму внесли законопроект, который запретит банкам начислять штрафы по просроченным кредитам в случае смерти клиента.

В случае смерти заемщика до момента вступления его наследников в наследство кредитор не вправе начислять штрафы за неисполнение или ненадлежащее исполнение заемщиком обязательств по возврату потребительского кредита, — сказано в тексте законопроекта.

У наследников есть шесть месяцев на вступление в наследство. В этот период банковские организации не смогут начислять проценты за просрочку по кредитам наследодателя.

Если закон примут, то он вступит в силу с момента официальной публикации.