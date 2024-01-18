До 6 февраля нужно успеть подать заявку на IT-отсрочку от службы

Заявки принимаются на портале Госуслуги с 22 января по 6 февраля. IT-специалисты из аккредитованных компаний получат отсрочку от весеннего призыва.

Сотрудники IT-компаний могут с 22 января по 6 февраля 2024 года подать заявку на отсрочку от службы в армии. Об этом напомнили Минцифры в своем телеграм-канале.

Заявки принимаются на портале Госуслуги. Специалистов освободят от весеннего призыва.

Работодатель в личном кабинете должен подтвердить информацию о сотруднике. Если у специалиста нет личного кабинета или он забыл подать заявку, то компания может самостоятельно внести его в список.

До 10 февраля IT-компаниям нужно проверить данные сотрудников и отправить сведения в Минцифры. Одна организация может подать несколько списков по мере их формирования.

Минобороны до 2 марта получит от Минцифры информацию о сотрудниках IT-компаний, которые подали заявление на отсрочку. Решение о призыве будет принимать комиссия с 1 апреля по 15 июля.

Чтобы получить отсрочку нужно иметь высшее образование и работать по трудовому договору в аккредитованной IT-компании не меньше 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала призыва.

Если сотрудник устроился на работу после окончания обучения, то требования к периоду работы на него не распространяются.

Мужчина не подлежит призыву, если до 31 декабря 2023 года ему исполнилось 27 лет, и он был зачислен в запас.