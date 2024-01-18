Работодатели будут платить проценты с неначисленной задержанной зарплаты

Госдума в окончательно чтении приняла законопроект, который обязывает работодателей выплачивать сотрудникам проценты за задержку зарплаты с учетом неначисленной части.
Проценты будут рассчитываться за каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплат, и заканчивая днем фактического расчета.
Работодатель должен выплачивать компенсацию даже в том случае, если выплаты задержались не по его вине.
Проценты подлежат взысканию, если положенные сотруднику выплаты не были начислены своевременно, а суд признал за работником право на их получение.
Изменения подготовили после постановления Конституционного суда, который признал ч.1 ст. 236 ТК неконституционной.
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