Работодатели будут платить проценты с неначисленной задержанной зарплаты

Теперь в компенсации за задержку зарплаты будут учитывать выплаты с неначисленной части.

Госдума в окончательно чтении приняла законопроект, который обязывает работодателей выплачивать сотрудникам проценты за задержку зарплаты с учетом неначисленной части.

Проценты будут рассчитываться за каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплат, и заканчивая днем фактического расчета.

Работодатель должен выплачивать компенсацию даже в том случае, если выплаты задержались не по его вине.

Проценты подлежат взысканию, если положенные сотруднику выплаты не были начислены своевременно, а суд признал за работником право на их получение.

Изменения подготовили после постановления Конституционного суда, который признал ч.1 ст. 236 ТК неконституционной.