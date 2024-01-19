Wildberries не получит страховку за сгоревший склад

Здание сгоревшего склада Wildberries не было застраховано, но это не повлияет на обязательства маркетплейса перед партнерами.

Склад маркетплейса Wildberries в Шушарах, на которой 13 января вспыхнул пожар, не был застрахован. Об этом пишет «РБК».

Компания обсуждала заключение страхового договора с одной из крупных страховых компаний незадолго до пожара, но до подписания дело так и не дошло, — сказал собеседник издания.

Не исключено, что застрахован был только товар, а само здание склада осталось без страховки.

В компании Wildberries заявили, что не могут раскрывать информации о страховании имущества. Эта проблема не повлияет на обязательства маркетплейса перед партнерами.

Недавно мы писали, что Wildberries вернул покупателям деньги за отмененные из-за пожара заказы.

13 января 2024 года начался пожар на складе Wildberries под Санкт-Петербургом, на его устранение потребовалось больше суток. Площадь возгорания составила 70 тыс. квадратных метров. Здание склада уничтожено вместе с товарами.