На «Клерк» появится новый блог про цифровизацию от ITCOM

Компания будет делиться самой свежей информацией из мира автоматизации бизнес-процессов. Расскажет много полезного об ЭДО и электронных подписях и не только.

В рейтинге «Клерка» с полезными для бизнеса компаниями появился разработчик цифровых решений ITCOM. А скоро у компании будет и свой блог.

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ITCOM — это многопрофильная ИТ-компания федерального уровня, поставляющая комплексные цифровые решения для автоматизации бизнеса любого масштаба.

Удостоверяющий центр ITCOM выпускает ключи сертификатов электронной подписи для регистрации кассы, электронных торгов, работы с госпорталами и для физических лиц.

Выпуск электронной подписи займет всего 30 минут. Ее можно получить в 360 пунктах выдачи по всей России.

У компании есть готовые решения для работы с электронной отчетностью, ЭДО и с машиночитаемыми доверенностями (МЧД). Бизнес сможет подготовить, проверить и сдать отчетность, сверить расчеты с бюджетом и вести переписку с инспекторами в удобном формате.

Специалисты компании помогают клиентам с тендерным сопровождением, с подключением бизнеса к ЕГАИС и ОФД, а также оказывают услуги по информационной безопасности и по работе с онлайн-кассами.

Головные офисы ITCOM находятся в Москве и Краснодаре, а сеть филиалов охватывает всю территорию России и представлена в 18 городах. Партнерская сеть насчитывает более 2 тыс. компаний.