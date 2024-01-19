Заявления на отпуск не нужны

В отпуск ходят по графику, а не по заявлениям.

Роструд спросили, нужно ли заявление на отпуск от директора-единственного учредителя (себе от самого себя).

Ответ – такое заявление не нужно не только от директора, но и от всех остальных работников.

В законах нет требования о заявлении на отпуск. Очередной оплачиваемый отпуск предоставляется по графику отпусков.

При этом работодатель обязан уведомить работника об отпуске за 2 недели до его начала.

Минтруд в письме от 09.12.2020 № 14-2/ООГ-17846 утверждает, что знакомить сотрудников с графиком отпусков не надо. Нужно лишь оповестить их за 2 недели до начала отпуска.

Про график отпусков читайте здесь.