Заявления на отпуск не нужны

Роструд спросили, нужно ли заявление на отпуск от директора-единственного учредителя (себе от самого себя).
Ответ – такое заявление не нужно не только от директора, но и от всех остальных работников.
В законах нет требования о заявлении на отпуск. Очередной оплачиваемый отпуск предоставляется по графику отпусков.
При этом работодатель обязан уведомить работника об отпуске за 2 недели до его начала.
Минтруд в письме от 09.12.2020 № 14-2/ООГ-17846 утверждает, что знакомить сотрудников с графиком отпусков не надо. Нужно лишь оповестить их за 2 недели до начала отпуска.
Про график отпусков читайте здесь.
Комментарии8
😲
окак!
интересно. тогда зачем мы всю жизнь заявления пишем?
мы давно не пишем, если по графику
Мы не пишем, если по графику, но отдел кадров присылает уведомление о начале отпуска, которое подписываем. А вот если не по графику, тогда пишем.
у меня приказ = уведомление. Делаю приказ за 2 недели до отпуска, чтобы не делать лишнюю бумажку - уведомление
отголоски прошлого. Мне еще лет 10 назад при проверке ГИТ говорили, что их быть не должно. Заявления - это как явка с повинной о том, что мы нарушаем ТК и ходим в отпуск без графика. По факту у многих же этот график задним числом делают, когда год уже прошел. А в отпуск ходят по заявлениям. Потом заявы выкидываем, рисуем график
А если новый чел пришел и его нет в графике.
То что???
Новый чел пишет. Иначе кто и как должен узнать, что он в отпуск хочет?