Новости для бухгалтера
Банки

«Сбер» блокирует операции клиентов, которые попали под влияние мошенников

Сотрудники службы безопасности банка на основании данных из системы антифрод-мониторинга могут заблокировать подозрительные операции. Клиентов пригласят на личную беседу с сотрудниками службы безопасности и психологом, чтобы исключить возможность ошибки.
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Сбербанк начал блокировать операции, которые совершают под влиянием мошенников. Информацию о подозрительных переводах и снятиях наличных из банкоматов специалисты берут из системы антифрод-мониторинга. Об этом пишут «Известия».

Клиенты «Сбера» столкнулись с блокировками операций, которые проводят сотрудники банка, чтобы не допустить мошеннических действий.

Сейчас банк тестирует новый формат защиты клиентов от мошенников. При выявлении признаков влияния мошенников, специалисты службы безопасности просят владельца счета лично приехать в офис для беседы. К общению также могут привлечь психолога.

Эту работу банки проводят с учетом того, что мошенники, использующие приемы и методы социальной инженерии, оперативно меняют свои схемы и сценарии хищения денег. Банк России уже обращал внимание, что всё чаще злоумышленники создают адресные схемы воздействия, практически не оставляя человеку шанса не попасть под влияние, — сказали в Центробанке.

Один из клиентов «Сбера» решил перевести средства на «безопасный счет». Банк заблокировал подозрительную операцию и жертве мошенников удалось сохранить больше 100 тыс. рублей.

Система антифрод-мониторинга выявляет клиентов, которые предположительно находятся под влиянием мошенников. На основании этих данных сотрудники банка могут заблокировать операцию.

Полностью исключить возможность ошибки нельзя, но специалисты считают, что точность мониторинга достаточно высока. Со временем система будет совершенствоваться и это позволит банкам лучше защищать своих клиентов.

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«Сбер» блокирует операции клиентов, которые попали под влияние мошенников

Сотрудники службы безопасности банка на основании данных из системы антифрод-мониторинга могут заблокировать подозрительные операции. Клиентов пригласят на личную беседу с сотрудниками службы безопасности и психологом, чтобы исключить возможность ошибки.

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