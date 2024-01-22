🎓Вебинар: Как проверить контрагента, чтобы не было претензий ФНС. Должная осмотрительность на практике. 7 февраля в 15:00 мск!

Разберитесь как проверить контрагента и проявить должную осмотрительность на практике, чтобы не было претензий по ст. 54.1 НК.

Проявление должной осмотрительности — сейчас это последовательность действий по проверке контрагента. При этом надо руководствоваться Письмом ФНС «О практике применения статьи 54.1 НК РФ». Это особенно актуально в вопросах, влияющих на возможность учесть вычеты по НДС и расходы по налогу на прибыль по сделкам со спорными контрагентами.

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Спикер — Николай Визер, юрист по налоговым спорам, руководитель компании «TaxPower», стаж работы юристом по налогам 20 лет.

На вебинаре разберем:

Что такое должная осмотрительность. Соотношение должной осмотрительности в налоговых и гражданско-правовых отношениях.

Значение проверки контрагентов как аргумента о собственной добросовестности.

Алгоритм проверки контрагентов.

Кто несет ответственность за проявление должной осмотрительности. Возможные риски такого лица.

Возможности взыскания с контрагента убытков, за допущенные им нарушения налогового законодательства.

Ждем вас на вебинаре 7 февраля в 15:00 мск!