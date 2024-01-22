За первое нарушение законодательства будут предупреждать, а не штрафовать

Бизнес может потребовать заменить штраф на предупреждение, если правонарушение было допущено впервые. Однако ФАС иногда отказывает в этом. Генпрокуратура проверит позицию службы.

Генпрокуратура поддержала идею омбудсмена по защите прав предпринимателей Бориса Титова, который предложил заменить штраф на предупреждение за впервые совершенное правонарушение. Об этом пишет «РБК».

Сейчас ч. 1 ст. 4.1.1 КоАП предусматривает замену штрафа на предупреждение, если нарушение было совершено впервые. Однако ФАС отказывает предпринимателям в этом и настаивает на уплате штрафов.

Борис Титов попросил Генпрокуратуру проверить позицию ФАС на соответствие законодательству.

Назначение предупреждения при первичном нарушении, не причинившем ущерб, — это общая тенденция по смягчению административного бремени, — сказал Борис Титов.

В 2022 году компания «Энергосеть» не смогла за 180 дней подключить заявителя к энергосетям. ФАС потребовала в суде назначить штраф в размере 105 тыс. рублей, тогда же «Энергосеть» попросила заменить штраф на предупреждение. Коллегия по экономическим спорам согласилась с позицией компании.