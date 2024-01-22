Правительство обновило программу содействия занятости молодежи до 2030 года

Власти оптимизировали программу трудоустройства несовершеннолетних, на сайте Работа России» и на портале Госуслуг появятся предложения о целевом обучении, а к 2030 году в стране будет 150 тысяч молодых предпринимателей.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, по которому работодателям будет проще принимать на работу несовершеннолетних от 14 лет, а также студентов вузов и колледжей. Об этом сказано на сайте кабмина.

Долгосрочную программу содействия занятости молодежи утвердили в 2021 году, сейчас ее актуализировали. Теперь в планах проводить мониторинг уровня безработицы молодежи в стране и по каждому региону.

Рассчитываем, что реализация долгосрочной программы поможет нашим молодым людям, выпускникам и начинающим специалистам скорее находить подходящие вакансии и достигать успехов в карьере, а экономика будет обеспечена востребованными кадрами, — сказал Михаил Мишустин.

Обновленная программа предусматривает уроки по профессиональной ориентации для школьников 6-11 классов. Это позволит подросткам быстрее определиться с будущей специальностью.

Молодежь от 14 до 18 лет сможет устроиться на работу в свободное от учебы время и осваивать практические навыки.

На платформе «Работа России» и на портале Госуслуг будут размещать предложения с по заключению договоров о целевом обучении с потенциальными работодателями.

Также программа предполагает привлечь молодежь к предпринимательской деятельности, до 150 тыс. человек к 2030 году. В 2022-2023 годах этот показатель уже вырос в шесть раз.

В программе появилось новое направление — стимулировать молодежь для переезда на работу в регионы Дальнего Востока и Арктики.