Психологи и педагоги будут оценивать качество детских игрушек

Роскачество определило 13 признаков безопасности детских игрушек. Они не должны содержать нецензурную брань, вызывать страх и ужас. Выпуск игрушек запретят иностранным агентам.

Роскачество подготовило ГОСТ, по которому детские игрушки будут проходить психолого-педагогическую экспертизу. Об этом пишут «Известия».

Эксперты будут проверять безопасность детских игрушек по 13 признакам. Продукция не должна содержать нецензурную брань, вызывать страх, ужас и желание употребить наркотические вещества. Нельзя продавать игрушки, которые оправдывают допустимость насилия и представляют половые отношения между мужчиной и женщиной.

Иностранным агентам запретят выпускать игрушки.

Производители смогут использовать ГОСТ на добровольной основе, чтобы определять возраст ребенка, для которого предназначена игрушка. ГОСТ поможет российским производителям получить конкурентное преимущество при государственном заказе на поставку в детские учреждения, — сказали в Роскачестве.

В 2022 году Роскачество признало опасными игрушки Хагги Вагги — персонажа видеоигры в жанре хоррор. В них обнаружили высокое содержание фенола, что не соответствует индексу токсичности и опасно для детей.

Тогда же мы писали, что маркетплейсы начали снимать игрушки Хагги Вагги с продажи.