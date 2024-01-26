Суд обязал Google вернуть приложение 2ГИС

Навигационное приложение 2ГИС может вернуться в магазин Google Play по решению суда.

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск компании «ДубльГИС» к Google с просьбой восстановить аккаунт организации и вернуть картографическое приложение 2ГИС в магазин Google Play. Об этом пишет «РБК».

Также истец требует выплатить неустойку в размере 100 тыс. рублей за каждый день неисполнения судебного решения.

Восстановить приложение может только сам Google. Следовательно, его нужно как-то замотивировать, обычно для этого назначаются судебные штрафы за неисполнение решения, но, учитывая, что Google уже находится в процессе банкротства, этот штраф в довесок ко всем иным требованиям вряд ли может сильно повлиять, — сказал юрисконсульт практики интеллектуальной собственности юридической компании ЭБР Игорь Чувствинов.

В мае 2023 года из Google Play удалили приложение 2ГИС. Такое решение объяснили необходимостью соблюдения санкций против РФ и правил торговли.

Недавно мы писали, что Android просит удалить приложение 2ГИС. Защитная система распознала софт как вредоносный, но программа полностью безопасна.