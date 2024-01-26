Акции «Яндекса» подорожали до максимума с февраля 2022 года

За два дня ценные бумаги компании «Яндекс» на Московской бирже выросли в цене на 9% и достигли максимума после обвала в феврале 2022 года. Это следует из графиков на сайте торговой площадки.

Участники рынка ожидают подробностей по схеме разделения. Возможно, поступающие в зимний сезон дивиденды инвестируются на перспективу в бумагу, — сказали «Forbes» аналитики компании «БКС Экспресс».

Недавно мы писали, что Международная компания акционерное общество «Яндекс», зарегистрированная в САР, стала владельцем 99,999% российского бизнеса IT-компании «Яндекс».