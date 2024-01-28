Приложение «Работа в ЕАЭС» стало доступнее для пользователей

Трудовые мигранты в мобильном приложении «Работа в ЕАЭС» смогут найти работу и жилье, а также получить информацию по оформлению обязательных документов.

Цифровизация услуг снимает барьеры и формирует единый рынок труда на пространстве ЕАЭС. Об этом заявил заместитель министра экономического развития Дмитрий Вольвач на сайте Минэка.

Мобильное приложение «Работа в ЕАЭС» синхронизировано с государственными и коммерческими услуга для трудовых мигрантов из России, Армении и Киргизии. Приезжие смогут найти работу и получить все нужные для этого разрешения прямо в смартфоне.

В 2024 году планируется разработка национального сегмента Республики Беларусь, прорабатываются вопросы введения дополнительных сервисов, полезных в рамках трудовой миграции, — сказал Дмитрий Вольвач.

Сервис позволяет искать актуальные вакансии и жилье, а также узнать, как оформить документы, зарегистрироваться в налоговой, получить патент, онлайн-регистрацию по месту пребывания.