🍒 Бухгалтеры потеряли сданный отчет и обнаружили двойной резерв по взносам на ЕНС. Топ новостей за неделю

Мы собрали для вас самые важные новости прошлой недели, которые вы могли пропустить.

💰 С 1 февраля пособия повысили на 7,4%

Проиндексируют единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, ежемесячную денежную выплату ветеранам и т. д.

👻 Бухгалтеры потеряли сданный через СБИС отчет ЕФС-1

Бухгалтер отправила раздел 2 формы ЕФС-1 (бывшая 4-ФСС) и этот отчет приняли. Потом был отправлен подраздел 1.2 (бывшая СЗВ-СТАЖ), после чего первый отчет исчез из списка. Все потому, что СБИС «вкладывает» один отчет в другой, собирает их в матрешку, ведь форма – единая.

📜 Какая справка нужна для социального вычета по НДФЛ на медицинские услуги

По расходам на лечение за 2021, 2022, 2023 годы нужна старая справка, по расходам на лечение за 2024 год – новая справка, по расходам на лечение за 2024 год в упрощенном порядке – никакая справка не нужна.

💥 Будут новые правила оплаты отгулов при увольнении: бухгалтеры добились справедливости

Теперь при увольнении сотрудникам или предоставят все неиспользованные отгулы (с последующим увольнением) или отдадут за них деньги.

❗ Борьба с нелегальной занятостью: платите самозанятым больше 50 тыс. рублей – вы уже на галочке

По новому закону о занятости в регионах будут действовать межведомственные комиссии по противодействию нелегальной занятости. ФНС будет передавать туда данные о компаниях, у которых есть от 10 контрагентов на НПД.

🙆 Бухгалтеры жалуются на двойной резерв на ЕНС по взносам декабря

По рекомендации ФНС компании, уплатившие страховые взносы за декабрь в декабре, сдали в декабре уведомление с кодом 34/03. Потом в январе они сдали РСВ и получили двойной резерв на ЕНС.