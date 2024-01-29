НДФЛ

Продажа старой квартиры и покупка новой в один день не лишат права на льготу по НДФЛ для единственного жилья

Единственное жилье можно продать без НДФЛ через 3 года.
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Очередной нюанс отнесения жилья к категории единственного в целях НДФЛ разъяснила ФНС в письме от 21.11.2023 № ПА-4-11/14656@.

Речь идет о такой ситуации: сделки по продаже старой квартиры и покупки новой совершаются одновременно в один день.

То есть, человек продает старую квартиру (жилье № 1), которой владел более 3 лет, но менее 5, и покупает новую квартиру (жилье № 2).

По нормам НК для 3-летнего срока по единственному жилью на момент продажи жилья № 1 у человека может быть жилье № 2, но оно должно быть приобретено в течение 90 дней до дня продажи.

Между тем, ФНС поясняет, что в описанной ситуации тоже можно считать жилье № 1 единственным и применять срок владения 3 года.

Про минимальный срок владения имуществом в разных ситуациях читайте здесь. Нюансы подсчета этого минимального срока мы разбирали здесь.

Комментарий главного редактора «Клерка»

Если у собственника было две квартиры, и он их продает одновременно в один день, то по каждой из этих квартир минимальный срок владения – 5 лет. То есть, норма про единственное жилье не сработает (письмо Минфина от 19.05.2023 № 03-04-05/45834).

Таким образом, если в один день продали жилье № 1 и жилье № 2 – 3-летний срок не применяется, если в один день продали жилье № 1 и купили жилье № 2 – 3-летний срок применяется.

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НДФЛ

Продажа старой квартиры и покупка новой в один день не лишат права на льготу по НДФЛ для единственного жилья

Единственное жилье можно продать без НДФЛ через 3 года.

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