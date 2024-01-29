Теперь в форме ЕФС-1 (аналог СЗВ-ТД) надо указывать код для срочного и бессрочного трудового договора. Если срок договора меняется, СФР предлагает не сдавать новый отчет с новым кодом, а исправлять старый отчет.

Разъяснения СФР дает на своем сайте.

Коды в графе 5 подраздела 1.1 такие:

«0» – бессрочный трудовой договор;

«0.1» – срочный трудовой договор, заключаемый на срок до 6 месяцев;

«0.2» – срочный трудовой договор, заключаемый на срок более 6 месяцев;

«1» – трудовой договор по совместительству;

«1.1» – трудовой договор по совместительству, заключаемый на срок до 6 месяцев;

«1.2» ­– трудовой договор по совместительству, заключаемый на срок более 6 месяцев.

Ранее разработчики новой формы ЕФС-1 разъясняли, что при изменении срока ТД нужно будет сдавать новый отчет ЕФС-1 с мероприятием «Перевод» и новым кодом.

Между тем сейчас СФР дает другое разъяснение.

Если изменился срок трудового договора (был менее 6 месяцев, стал более 6-ти), необходимо сдать корректировку ранее поданного кадрового мероприятия. Одновременно представляется отмена кадрового мероприятия с кодом вида трудового договора «0.1» и новое кадровое мероприятие «Прием» с указанием в графе 5 кода вида трудового договора «0.2» и реквизитов допсоглашения в подразделе «Основание».

Аналогично надо действовать, когда срочный договор (на более 6 месяцев) стал бессрочным. Мероприятие с кодом «0.2» отменяют и сдают новое с кодом «0».