Разъяснения СФР дает на своем сайте.
Коды в графе 5 подраздела 1.1 такие:
«0» – бессрочный трудовой договор;
«0.1» – срочный трудовой договор, заключаемый на срок до 6 месяцев;
«0.2» – срочный трудовой договор, заключаемый на срок более 6 месяцев;
«1» – трудовой договор по совместительству;
«1.1» – трудовой договор по совместительству, заключаемый на срок до 6 месяцев;
«1.2» – трудовой договор по совместительству, заключаемый на срок более 6 месяцев.
Ранее разработчики новой формы ЕФС-1 разъясняли, что при изменении срока ТД нужно будет сдавать новый отчет ЕФС-1 с мероприятием «Перевод» и новым кодом.
Между тем сейчас СФР дает другое разъяснение.
Если изменился срок трудового договора (был менее 6 месяцев, стал более 6-ти), необходимо сдать корректировку ранее поданного кадрового мероприятия.
Одновременно представляется отмена кадрового мероприятия с кодом вида трудового договора «0.1» и новое кадровое мероприятие «Прием» с указанием в графе 5 кода вида трудового договора «0.2» и реквизитов допсоглашения в подразделе «Основание».
Аналогично надо действовать, когда срочный договор (на более 6 месяцев) стал бессрочным. Мероприятие с кодом «0.2» отменяют и сдают новое с кодом «0».
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Комментарии3
То есть предлагают корректировать совершенно правильный отчет?
слов нет, одни эмоции
кто же у них там такой творческий ...???...
зачем опять придумывать очередной квест? чтоб не скучали и было весело? а тем кто-то сдает на бумаге чтоб весело было вдвойне?
Что они там курят?