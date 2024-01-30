При переводе на другую работу в ЕФС-1 не надо менять код срочного трудового договора

В подразделе 1.1 формы ЕФС-1 при приеме сотрудника на работу по срочному трудовому договору надо указывать код, который зависит от срока – до 6 или более 6 месяцев. Дальнейшие кадровые мероприятия не влияют на этот код.

Разъяснение дает СФР на своем сайте.

Ситуация такая: Сотрудник принят по срочному трудовому договору на 7 месяцев, код в ЕФС-1 при приеме – 0.2. Через 2 месяца его переводят на другую должность и снова сдают ЕФС-1 с мероприятием «Перевод». К этому моменту до окончания трудового договора осталось 5 месяцев, то есть – меньше шести.

У договора менее 6 месяцев код – 0.1.

Но в этом отчете ЕФС-1 ставить этот код не надо, потому что изначальный срок трудового договора не изменился. Он как был более 6 месяцев, так и остался.

При переводе условия такого договора в части срока его действия не изменяются, и корректировать код вида договора не нужно.

Как заполнять ЕФС-1 при пролонгации трудового договора, читайте здесь.