Всё, что бухгалтерам нужно знать о КЭДО, найдете в блоге на «Клерке»

Сервис кадрового электронного документооборота EasyDocs занимает первое место в рейтинге «Клерка» по своему профилю.

EasyDocs обеспечивает обмен кадровыми документами в электронном виде и их подписание юридически значимой электронной подписью.

Можно начать подписывать кадровые документы электронно сразу же, без долгих интеграций.

У EasyDocs есть готовая интеграция с 1С:ЗУП, что позволяет начать работу сразу после импорта данных о сотрудниках. Для SAP, 1C, Босс-Кадровик, Битрикс и других есть гибкий API.

Компания активно ведет свой блог на «Клерке», в котором специалисты по электронному документообороту рассказывают все о электронных подписях, о тонкостях согласования кадровых документов в КЭДО, а также поднимают полезные кадровикам и бухгалтерам темы. Например, как продлить отпуск, если сотрудник заболел или как оформить прием на работу в 2024 году.

EasyDocs автоматизирует основные кадровые процессы: найм, переводы, увольнения, отпуска, командировки, зарплаты и выплаты, ознакомление с ЛНА, служебные записки и прочие документы.

Вы узнаете, какие требования предъявляются к электронным документам и получите пошаговую инструкцию для перехода на КЭДО.