Самозанятые поставили госкомпаниям товары и услуги на рекордные 7 млрд рублей

В 2023 году самозанятые заключили с госкомпаниями договоры на поставку товаров и услуг по 223-ФЗ на общую сумму 7,2 млрд рублей. Об этом сказано на сайте Корпорации МСП.
Поставщиками стали почти 8 тыс. самозанятых, тогда как в 2022 году их было всего 4,5 тыс.
Всего за период с 2019 по 2023 годы более 12,3 тыс. самозанятых заключили 23 тыс. договоров по 223-ФЗ на общую сумму 12,53 млрд рублей, — говорится в сообщении.
Самыми популярными в системе госзакупок у самозанятых стали услуги финансового посредничества и страхования, а также услуги в сфере рекламы, творчества, искусства и развлечений.
Распространение специальной 25% квоты на закупки у МСП на самозанятых упростило для них процедуры участия в закупках госкомпаний по 223-ФЗ. Благодаря этому несколько лет подряд увеличивается количество самозанятых среди поставщиков крупнейших заказчиков, — сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Самые большие закупки госкомпании сделали у самозанятых из Москвы (1,82 млрд рублей), Краснодарского края (0,7 млрд рублей), Московской области (0,59 млрд рублей) и Санкт-Петербурга (0,31 млрд рублей).
С 1 апреля 2020 года самозанятые могут участвовать в закупках по 223-ФЗ.
Комментарии2
"услуги финансового посредничества и страхования" - что под этим имеют ввиду и разрешено ли этим заниматься на НПД?
Если ориентироваться на ОКВЭД, то
66 Деятельность вспомогательная в сфере финансовых услуг и страхования
Эта группировка включает:
- предоставление услуг, являющихся составной частью или тесно связанных с деятельностью по финансовому посредничеству
Выделение группировок этого раздела основано на типах финансовых операций или привлеченных средств