Самозанятые

Самозанятые поставили госкомпаниям товары и услуги на рекордные 7 млрд рублей

Почти 8 тысяч самозанятых заключили с госкомпаниями контракты по 223-ФЗ на общую сумму 7,2 млрд рублей.
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В 2023 году самозанятые заключили с госкомпаниями договоры на поставку товаров и услуг по 223-ФЗ на общую сумму 7,2 млрд рублей. Об этом сказано на сайте Корпорации МСП.

Поставщиками стали почти 8 тыс. самозанятых, тогда как в 2022 году их было всего 4,5 тыс.

Всего за период с 2019 по 2023 годы более 12,3 тыс. самозанятых заключили 23 тыс. договоров по 223-ФЗ на общую сумму 12,53 млрд рублей, — говорится в сообщении.

Самыми популярными в системе госзакупок у самозанятых стали услуги финансового посредничества и страхования, а также услуги в сфере рекламы, творчества, искусства и развлечений.

Распространение специальной 25% квоты на закупки у МСП на самозанятых упростило для них процедуры участия в закупках госкомпаний по 223-ФЗ. Благодаря этому несколько лет подряд увеличивается количество самозанятых среди поставщиков крупнейших заказчиков, — сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Самые большие закупки госкомпании сделали у самозанятых из Москвы (1,82 млрд рублей), Краснодарского края (0,7 млрд рублей), Московской области (0,59 млрд рублей) и Санкт-Петербурга (0,31 млрд рублей).

С 1 апреля 2020 года самозанятые могут участвовать в закупках по 223-ФЗ.

Комментарии

2
  • Евгений
    Индивидуальный предприниматель

    Если ориентироваться на ОКВЭД, то
    66 Деятельность вспомогательная в сфере финансовых услуг и страхования

    Эта группировка включает:

    - предоставление услуг, являющихся составной частью или тесно связанных с деятельностью по финансовому посредничеству

    Выделение группировок этого раздела основано на типах финансовых операций или привлеченных средств

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