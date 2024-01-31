ФАС выступила против закона о «российской полке» в магазинах

По мнению ФАС, установка «российских полок» может вызвать повышение цен и вернуть забытую плановую экономику.

Федеральная антимонопольная служба раскритиковала инициативу депутатов о создании в магазинах отдельной полки с продукций отечественного производства. Об этом пишут «Известия».

Недавно мы писали, что депутаты «Единой России» предложили обязать торговые сети с 1 марта 2024 года выделять специальное пространство для товаров, произведенных компаниями из РФ, а также принадлежащим гражданам РФ или Белоруссии.

Инициативу поддерживает Минпромторг, поскольку это поможет перестроить крупные торговые сети на работу с российскими предприятиями, а также снизить продажи импортных товаров.

ФАС считает, что сейчас у отечественных производителей нет проблем с поставками продукции в торговые сети. Однако если принято законопроект, то бизнес не сможет быстро поставлять товары в труднодоступные районы.

Кроме того, производителям придется исполнять новую квоту и ввести обязательные показатели производства товаров российского происхождения. Это «фактически ведет к возвращению плановой модели экономики».