Когда бухгалтеру нужно сдать уточненку по РСВ в 2024 году

В связи с переходом к единой базе по страховым взносам изменились условия подачи «уточненки». Если вы допустите эти ошибки, РСВ будет считаться непредставленным.

Бухгалтеры могут допустить следующие критические ошибки:

в сведениях по каждому физлицу о сумме выплат и иных вознаграждений (строка 140);

в базе для исчисления взносов в рамках предельной базы и сумме начисленных с нее страховых взносов (строки 150-170);

в базе по взносам на ОПС по доптарифу и начисленных допвзносах за расчетный (отчетный) период и (или) за последние три месяца (строки 200-210);

если суммы одноименных показателей по всем физлицам не соответствуют этим же показателям в целом по плательщику страховых взносов;

если в расчете указаны недостоверные персональные данные, идентифицирующие застрахованных физических лиц (подраздел 3.1).

Если перечисленные ошибки будут допущены, то расчет считается непредставленным.

О том, как правильно заполнить расчет по страховым взносам в 2024 году и на какие ошибки обратить внимание, вы узнаете на IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка». За один день вы сможете познакомиться со всеми изменениями года по налогам, учету и кадрам.

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