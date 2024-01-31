Страховые взносы

Когда бухгалтеру нужно сдать уточненку по РСВ в 2024 году

В связи с переходом к единой базе по страховым взносам изменились условия подачи «уточненки». Если вы допустите эти ошибки, РСВ будет считаться непредставленным.
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Бухгалтеры могут допустить следующие критические ошибки:

  • в сведениях по каждому физлицу о сумме выплат и иных вознаграждений (строка 140);

  • в базе для исчисления взносов в рамках предельной базы и сумме начисленных с нее страховых взносов (строки 150-170);

  • в базе по взносам на ОПС по доптарифу и начисленных допвзносах за расчетный (отчетный) период и (или) за последние три месяца (строки 200-210);

  • если суммы одноименных показателей по всем физлицам не соответствуют этим же показателям в целом по плательщику страховых взносов;

  • если в расчете указаны недостоверные персональные данные, идентифицирующие застрахованных физических лиц (подраздел 3.1).

Если перечисленные ошибки будут допущены, то расчет считается непредставленным.

О том, как правильно заполнить расчет по страховым взносам в 2024 году и на какие ошибки обратить внимание, вы узнаете на IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка». За один день вы сможете познакомиться со всеми изменениями года по налогам, учету и кадрам.

Самкова Надежда — ведущий эксперт-консультант по налогообложению ООО ЭЛКОД, член палаты налоговых консультантов, специалист в области налогообложения — разберет поправки по налогу на прибыль и НДС, новшества по НДФЛ, расскажет, что учесть при заполнении нового расчета 6-НДФЛ за 1 квартал 2024 года, какие ошибки допускают бухгалтеры в РСВ.

Также вы узнаете больше о моратории на привлечение к ответственности и начисление пени в случае неуплаты налога и о последствиях представления уточненных налоговых деклараций.

На конференцию «Клерк» пригласил опытных практиков, которые поделятся уникальной экспертизой, объяснят все на примерах, ответят на самые наболевшие вопросы, помогут советом в сложной ситуации.

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