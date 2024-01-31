Wildberries будет строить склады для других компаний

Маркетплейс хочет стать складским девелопером и предлагать сторонним компаниям площади для аренды и продажи.

Онлайн-ритейлер Wildberries планирует стать полноценным складским девелопером: компания будет строить логистические парки для других участников рынка. Об этом пишут «Ведомости».

Wildberries начнет предлагать бизнесу площади для сдачи в аренду и для продажи. Первые проекты появятся в Московском регионе и в Санкт-Петербурге.

Директор по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate Игорь Кротенков рассказал, что Wildberries почти в каждом регионе РФ по 30 га земли, в некоторых — больше 100 га. У компании есть помещения, которые в ближайшее время не будут использовать под собственные нужды.

Недавно мы писали, что Wildberries потратит 9 млрд рублей на распределительный центр в Ленобласти.