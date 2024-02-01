Три изменения по НДФЛ-2024, которые уже вступили в силу

Не забудьте применять в работе ключевые изменения в налоговом законодательстве, которые начали действовать с 1 января 2024 года.

С 1 января 2024 года вступили в силу три изменения по НДФЛ, которые бухгалтерам нужно учесть в работе.

Зарплату удаленных сотрудников, которые работают по трудовому договору с российской компанией или с зарегистрированным в РФ подразделением иностранной организации, признали доходами от источников в РФ.

Это значит, что к выплатам нужно применять стандартную ставку НДФЛ вне зависимости от налогового резидентства работников. Она составляет 13% и 15% для доходов свыше 5 млн рублей в год.

Для дистанционных сотрудников ввели ограничение на компенсацию за использование в работе собственной техники и оборудования, которая не облагается НДФЛ. Максимальный размер компенсации составит 35 рублей за рабочий день. Сумма возмещения определяется работодателей в трудовом договоре, коллективном соглашении или в локальном акте.

Необлагаемая НДФЛ сумма суточных выплат работникам составляет 700 рублей за день разъездной работы на территории РФ и 2 500 рублей — за границей.

Узнайте за один день про все изменения по налогам, учету и кадрам! Приходите 14 марта 2024 года на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка». Событие пройдет в Москве в Бизнес отеле Пальмира.

Самкова Надежда — ведущий эксперт-консультант по налогообложению ООО ЭЛКОД, член палаты налоговых консультантов, специалист в области налогообложения — разберет поправки по налогу на прибыль и НДС, новшества по НДФЛ, расскажет, что учесть при заполнении нового расчета 6-НДФЛ за 1 квартал 2024 года, какие ошибки допускают бухгалтеры в РСВ.

На конференцию «Клерк» пригласил опытных практиков, которые поделятся уникальной экспертизой, объяснят все на примерах, ответят на самые наболевшие вопросы, помогут советом в сложной ситуации.

Для всех посетителей «Клерк» подготовил сертификаты, которые подтвердят, что в этот день вы проходили обучение. Вы получите доклады, записи и презентации всех спикеров.

Смотреть программу

Присоединяйтесь к конференции 14 марта 2024 года и проведите целый день в компании профессионалов и экспертов!