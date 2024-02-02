Роструд просит доступ к налоговой тайне

Для борьбы с теневой занятостью Минтруд хочет получать больше доступа к информации о населении, в том числе к сведениям, которые составляют налоговую тайну.

Территориальным органам Роструда могут предоставить доступ к налоговой тайне россиян, чтобы эффективнее бороться с теневой занятостью. Об этом пишут «Известия».

Обмен данными с ФНС нужен Минтруду для борьбы с нелегальной занятостью и с теми, кто получает зарплату «в конвертах».

Минтруд хочет получать:

информацию о нарушениях или признаках неформальной занятости. Так можно выявить трудовые отношения с физлицами, с которыми заключен договор ГПХ;

сведения о компаниях, которые сотрудничают более чем с 10 самозанятыми, начисляя им в среднем более 50 тыс. в месяц;

информацию о работодателях, у которых отклонение среднемесячной суммы оплаты труда превышает 35% от среднего значения в регионе.

Сейчас в стране от 15 до 25% населения работают в неформальном секторе.

Если ведомства согласуют изменения, то приказ Минтруда вступит в силу 1 марта 2024 года.

Объем передаваемых сведений относительно невелик. Например, в отношении физических лиц это ФИО, дата рождения, СНИЛС и суммы выплат. Больше данных предполагается отправлять о работодателях. Тем не менее эту информацию можно использовать в мошеннических схемах совместно с методами социальной инженерии, — сказал руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов.

К налоговой тайне относятся любые сведения о налогоплательщике, которые известны госорганам и не подлежат разглашению. Это может быть внутренняя информация о компании и ИП, реквизиты счетов и движения по ним, суммы налогов и сборов к уплате.