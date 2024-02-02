Роструд просит доступ к налоговой тайне

Территориальным органам Роструда могут предоставить доступ к налоговой тайне россиян, чтобы эффективнее бороться с теневой занятостью. Об этом пишут «Известия».
Обмен данными с ФНС нужен Минтруду для борьбы с нелегальной занятостью и с теми, кто получает зарплату «в конвертах».
Минтруд хочет получать:
информацию о нарушениях или признаках неформальной занятости. Так можно выявить трудовые отношения с физлицами, с которыми заключен договор ГПХ;
сведения о компаниях, которые сотрудничают более чем с 10 самозанятыми, начисляя им в среднем более 50 тыс. в месяц;
информацию о работодателях, у которых отклонение среднемесячной суммы оплаты труда превышает 35% от среднего значения в регионе.
Сейчас в стране от 15 до 25% населения работают в неформальном секторе.
Если ведомства согласуют изменения, то приказ Минтруда вступит в силу 1 марта 2024 года.
Объем передаваемых сведений относительно невелик. Например, в отношении физических лиц это ФИО, дата рождения, СНИЛС и суммы выплат. Больше данных предполагается отправлять о работодателях. Тем не менее эту информацию можно использовать в мошеннических схемах совместно с методами социальной инженерии, — сказал руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов.
К налоговой тайне относятся любые сведения о налогоплательщике, которые известны госорганам и не подлежат разглашению. Это может быть внутренняя информация о компании и ИП, реквизиты счетов и движения по ним, суммы налогов и сборов к уплате.
Комментарии3
А давайте все "зарплатные" налоги будет платить сам налогоплательщик? Вот тогда у работодателя не будет интереса к уплате зп "в конвертах". Соответственно и количество отчетов сократится.
Раньше в СССР так и было, а сейчас так только в США. Знаете почему? Переложив обязанности одних граждан (работников) на других (работодателей) власть в шоколаде: 1. бегать за каждым отдельным неплательщиком тупо нелегко, работодатель под вечным колпаком и бесправен, с него легче содрать денежку 2. ответственность переложили со своих плеч настроив одних граждан против других, что выгодно вдвойне - отвлекли от себя гнев за мизерные пенсии и "бесплатную" медицину, типа "это потому что ваши работодатели не платят взносы, не делают вам белую зп". А что было бы если бы как раньше человек получив у работодателя при окладе в сотку всего 56,8 тыщ, остальное в виде 13% ндфл и 30,2% взносов за него получило бы государство? 1. 99,9% россиян сами бы попросили работодателя о зп в конверте чтобы получить свою сотку сейчас и здесь, а не потом фигу с маслом в виде мизерной пенсии. 2. Те кто честно платили бы эти бешеные взносы, получив потом пенсию 12 тыщ в ту же минуту взялись бы за вилы и вышли на баррикады. Власти делают законы не для людей, в ПРОТИВ людей ради спокойствия и процветания себя любимых. И только.
браво