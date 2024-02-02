🍟 Как считать зарплату сотрудников ИП для льготы по НДС в общепите при смене прописки: пример

Разъяснение с примером дает Минфин в письме от 12.12.2023 № 03-07-07/119819.
Среднюю зарплату в кафе или ресторане берут из РСВ. И сравнивают со средней в регионе. Если в 2023 году зарплаты не низкие, в 2024 году будет льгота по НДС.
Кстати, недавно условия по расчету средней зарплаты в общепите обновили. Их мы разбирали здесь.
В Минфин за разъяснением обратился ИП, который сначала жил в Москве, потом переехал в Орловскую область.
В этом случае за период в каждом регионе среднюю надо считать отдельно и сравнивать ее со средней в конкретном регионе.
Причем полным календарным месяцем считается месяц, в котором ИП сменил прописку после 15-го числа месяца.
Пример
25 июня 2023 года ИП сменил место жительства с региона № 1 на регион № 2.
В 2023 году РСВ сдавали:
за 1 квартал – в ИФНС региона №1;
за полугодие, 9 месяцев и год – в ИФНС региона №2.
Сравнивать среднемесячный доход сотрудников из разделов 3 РСВ надо так:
за январь – июнь – со средней зарплатой в регионе № 1 за 2023 год;
за июль – декабрь – со средней зарплатой в регионе № 2 за 2023 год.
Начать дискуссию