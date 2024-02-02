🍟 Как считать зарплату сотрудников ИП для льготы по НДС в общепите при смене прописки: пример

В общепите на ОСНО нет НДС при соблюдении ряда условий. Одно из них – зарплата не ниже среднеотраслевой в регионе. В 2024 году сравнение идет по всем регионам, где ИП был прописан в 2023 году.

Разъяснение с примером дает Минфин в письме от 12.12.2023 № 03-07-07/119819.

Среднюю зарплату в кафе или ресторане берут из РСВ. И сравнивают со средней в регионе. Если в 2023 году зарплаты не низкие, в 2024 году будет льгота по НДС.

Кстати, недавно условия по расчету средней зарплаты в общепите обновили. Их мы разбирали здесь.

В Минфин за разъяснением обратился ИП, который сначала жил в Москве, потом переехал в Орловскую область.

В этом случае за период в каждом регионе среднюю надо считать отдельно и сравнивать ее со средней в конкретном регионе.

Причем полным календарным месяцем считается месяц, в котором ИП сменил прописку после 15-го числа месяца.

Пример

25 июня 2023 года ИП сменил место жительства с региона № 1 на регион № 2.

В 2023 году РСВ сдавали:

за 1 квартал – в ИФНС региона №1;

за полугодие, 9 месяцев и год – в ИФНС региона №2.

Сравнивать среднемесячный доход сотрудников из разделов 3 РСВ надо так: