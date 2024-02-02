Банки не хотят принимать от клиентов самозапрет на кредиты

Кредитные организации считают, что если они будут принимать заявления на самозапрет, то это приведет к возникновению манипулятивных практик со стороны недобросовестных участников рынка.

Представители банковского сектора просят исключить их из числа каналов для передачи заявлений на самозапрет получения кредитов. Об этом пишет «Коммерсант».

Национальный совет финансового рынка (НСФР) просит Госдуму пересмотреть правила подачи заявлений добровольном отказе от получения кредитов.

Законопроект может создать условия для появления манипулятивных практик со стороны недобросовестных финансовых организаций.

Это может помешать заемщику перекредитоваться в другом банке — сам запрет можно снять, но его наличие будет говорить другим банкам, что клиенту посылать предложения по рефинансированию бессмысленно, — сказал глава НСФР Андрей Емелин.

В последней версии законопроекта, власти решили упростить механизм самозапрета на кредиты и дать право всем желающим подать заявление не только на сайте Госуслуг и в МФЦ, но и напрямую в банках и микрофинансовых организациях (МФО).