Минтруд объяснил, можно ли отказаться от обеденного перерыва

Работодатели обязаны предоставлять сотрудникам перерывы для отдыха и питания. Его длительность составляет не меньше 30 минут и не больше 2 часов. Об этом напомнил Минтруд в своем телеграм-канале.
При продолжительности ежедневной работы в 4 часа или меньше перерыв можно не предоставлять.
Если вам положен 1 обеденный час, то его можно сократить до 30 минут — по дополнительному соглашению к трудовому договору. Тогда можно будет уходить с работы на полчаса раньше, — говорится в сообщении.
График перерывов и рабочего времени устанавливается по соглашению с работодателем или правилами внутреннего распорядка.
Нужно ли включать обеденный перерыв в рабочее время, разобрали здесь.
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