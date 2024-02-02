Минтруд объяснил, можно ли отказаться от обеденного перерыва

Сотрудник может сократить время обеда на 30 минут и уйти с работы на полчаса раньше. Это нужно согласовать с работодателем.

Работодатели обязаны предоставлять сотрудникам перерывы для отдыха и питания. Его длительность составляет не меньше 30 минут и не больше 2 часов. Об этом напомнил Минтруд в своем телеграм-канале.

При продолжительности ежедневной работы в 4 часа или меньше перерыв можно не предоставлять.

Если вам положен 1 обеденный час, то его можно сократить до 30 минут — по дополнительному соглашению к трудовому договору. Тогда можно будет уходить с работы на полчаса раньше, — говорится в сообщении.

График перерывов и рабочего времени устанавливается по соглашению с работодателем или правилами внутреннего распорядка.

Нужно ли включать обеденный перерыв в рабочее время, разобрали здесь.