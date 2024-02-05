❗ Минфин объяснил, где общепиту брать данные о средней зарплате для льготы по НДС в 2024 году

Сотрудники общепита должны зарабатывать примерно от 50 тыс. рублей, чтобы их работодатели могли пользоваться льготой и не платить НДС.

С 2024 года действует новое условие для освобождения от НДС общепита – среднемесячная зарплата в ресторане (кафе) должна быть не менее средней зарплаты в регионе по отрасли.

Причем для льготы в 2024 году имеет значение зарплата 2023 года.

Минфин в письме от 19.12.2023 № 03-07-07/123358 объяснил, где брать данные о средней в отрасли.

Надо идти на сайт www.fedstat.ru. Там надо найти показатель «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих в экономике с 2017 г.». Затем нужно сделать отбор по коду ОКВЭД 56 «Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков» и отбор по региону.

Нужен показатель за год (январь – декабрь). Но если этих данных пока нет, надо ориентироваться на данные за январь – сентябрь.

Среднюю сумму зарплаты по компании берут из РСВ.

Комментарий главного редактора «Клерка» Сначала надо высчитать среднюю сумму начисленных выплаты. Для этого выплаты по трудовым договорам из годового РСВ или за 9 месяцев делят на показатель среднесписочной численности. Затем считают среднемесячный размер выплат. Среднюю сумму начисленных выплат делят на количество месяцев (9 или 12). Недавно условия по расчету средней зарплаты в общепите обновили. Их мы разбирали здесь.

Минфин поясняет, что если на начало 2024 года в системе Росстата нет данных за 2023 год (а их там сейчас нет), то до конца года учитывают данные за 9 месяцев 2023 года.

В этом случае среднюю по компании берут ту, которая больше – за 9 месяцев или за год.

Другие условия для льготы по НДС в общепите смотрите здесь.