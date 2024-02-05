🎓Экстренный вебинар. Новые коды в ЕФС-1, которые объявил СФР. 7 февраля в 11:00 мск!

Срочно разберитесь, что нового в заполнении ЕФС-1, какие новые коды появились, что делать при переводе, изменении срока договора, если сотрудник работает неполный день. Как заполнить ЕФС-1 с учетом новых разъяснений Соцфонда.

Социальный фонд вводит новые коды при заполнении формы ЕФС-1 и дает разъяснения по их применению. Причем, пояснения иногда идут противоречивые.

Вам нужно правильно ставить коды в самых разных случаях:

для срочного договора;

для договора ГПХ;

при изменении срока договора;

неполном рабочем дне или неполной рабочей неделе и переходе с неполного рабочего времени на полное;

если у вас есть дистанционные сотрудники и др.

Обратите внимание, что СФР в каждой конкретной ситуации еще и дает уточнения, например, в одних случаях нужно подавать корректировку ЕФС-1, а в других — нет, одни коды могут иметь преимущество над другими. Есть особые правила по декретницам и тем, кто находится в отпуске по уходу за ребенком.

Успейте приобрести вебинар со скидкой 79%, всего за 399 рублей!

Купить вебинар

Спикер — Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра.

На вебинаре подробно разберем изменения, новые коды, их применение в разных ситуациях. Расскажем о порядке заполнения граф формы ЕФС-1 и работе с классификаторами для определения соответствующих кодов. Спикер расскажет, на какие разъяснения СФР обратить особое внимание.

Что поменялось в кодах для ЕФС-1.

В каких случаях нужно сдавать корректирующий отчет.

Как заполнить титульный лист: коды работодателя.

Как заполнять сведения о застрахованном лице: коды категории застрахованных лиц.

Порядок заполнения и коды подраздела 1.1: заполнение сведений о кадровых мероприятиях; заполнение сведений о договорах ГПХ; заполнение сведений при изменении срока договора или переводе и многое другое.

Ждем вас на вебинаре 7 февраля в 11:00 мск!