🎓Экстренный вебинар. Новые коды в ЕФС-1, которые объявил СФР. 7 февраля в 11:00 мск!

Социальный фонд вводит новые коды при заполнении формы ЕФС-1 и дает разъяснения по их применению. Причем, пояснения иногда идут противоречивые.
Вам нужно правильно ставить коды в самых разных случаях:
для срочного договора;
для договора ГПХ;
при изменении срока договора;
неполном рабочем дне или неполной рабочей неделе и переходе с неполного рабочего времени на полное;
если у вас есть дистанционные сотрудники и др.
Обратите внимание, что СФР в каждой конкретной ситуации еще и дает уточнения, например, в одних случаях нужно подавать корректировку ЕФС-1, а в других — нет, одни коды могут иметь преимущество над другими. Есть особые правила по декретницам и тем, кто находится в отпуске по уходу за ребенком.
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Спикер — Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра.
На вебинаре подробно разберем изменения, новые коды, их применение в разных ситуациях. Расскажем о порядке заполнения граф формы ЕФС-1 и работе с классификаторами для определения соответствующих кодов. Спикер расскажет, на какие разъяснения СФР обратить особое внимание.
Что поменялось в кодах для ЕФС-1.
В каких случаях нужно сдавать корректирующий отчет.
Как заполнить титульный лист: коды работодателя.
Как заполнять сведения о застрахованном лице: коды категории застрахованных лиц.
Порядок заполнения и коды подраздела 1.1:
заполнение сведений о кадровых мероприятиях;
заполнение сведений о договорах ГПХ;
заполнение сведений при изменении срока договора или переводе и многое другое.
Ждем вас на вебинаре 7 февраля в 11:00 мск!
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