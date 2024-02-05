Акции «Яндекса» подешевели на 9,3%

На фоне корпоративных новостей о продаже российского бизнеса «Яндекса», акции компании упали в цене до 2 870 рублей.

В начале торгов на Московской бирже акции компании «Яндекс» упали на 9,3%, до 2 870 рублей. Это следует из графиков на сайте торговой площадки.

Котировки изменились после новостей о покупке российского бизнеса «Яндекса» консорциумом частных инвесторов за 475 млрд рублей.

Предполагается, что сделка будет оплачена комбинацией акций и денег, но кэш составит не менее 50%. Продавец — Yandex N.V. — получит как минимум 230 млрд рублей в китайских юанях и до 176 млн акций класса «А».

Часть вырученных денег Yandex N.V. потратит на развитие международного бизнеса.

Головной компанией «Яндекс» станет зарегистрированное в специальном административном районе МКАО. Юрлицо уже получило 99,999% ООО «Яндекс».

Команда менеджеров «Яндекса» сохранит управление компанией и получит специальные акционерные права.

Недавно мы писали, что Yandex N.V. продала российский «Яндекс» консорциуму частных инвесторов.