У гостиниц и ресторанов появятся новые правила охраны труда

Минтруд обновил правила по охране труда для бизнеса в сфере гостиничного обслуживания и для предприятий общественного питания. Об этом сказано на портале правовой информации.
В правилах прописаны требования охраны труда, которые предъявляются при осуществлении работ в организациях сферы гостиничного обслуживания и на предприятиях общественного питания.
Вне зависимости от организационно-правовых форм бизнесу придется соблюдать правила при выполнении салонах красоты, парикмахерских, бассейнах и спортивных центрах, при эксплуатации кухонного и холодильного оборудования, при работе с торговыми автоматами и при приеме и выдаче заказов на улице (обслуживание покупателей на автомобилях).
Новые требования вступают в силу с 1 марта 2025 года.
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