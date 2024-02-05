У гостиниц и ресторанов появятся новые правила охраны труда

Владельцы ресторанного и гостиничного бизнеса с 1 марта 2025 года будут работать по новым требованиям к охране труда.

Минтруд обновил правила по охране труда для бизнеса в сфере гостиничного обслуживания и для предприятий общественного питания. Об этом сказано на портале правовой информации.

В правилах прописаны требования охраны труда, которые предъявляются при осуществлении работ в организациях сферы гостиничного обслуживания и на предприятиях общественного питания.

Вне зависимости от организационно-правовых форм бизнесу придется соблюдать правила при выполнении салонах красоты, парикмахерских, бассейнах и спортивных центрах, при эксплуатации кухонного и холодильного оборудования, при работе с торговыми автоматами и при приеме и выдаче заказов на улице (обслуживание покупателей на автомобилях).

Новые требования вступают в силу с 1 марта 2025 года.