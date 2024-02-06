🎓Вебинар: Все изменения по налогам-2024, в которых надо разобраться бухгалтеру. 9 февраля в 11:00 мск!

На вебинаре рассмотрим те изменения в налоговом законодательстве, которые уже приняты, а также те, которые еще только на горизонте. Присоединяйтесь, и изменения по налогам с 2024 года не станут для вас неожиданностью.
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Спикер — Мария Волохова, главный бухгалтер, финансовый директор, учредитель и генеральный директор ООО «ГОЯ Консалтинг».
На вебинаре разберемся:
Изменения по страховым взносам и НДФЛ.
Изменения для спецрежимов УСН, ЕСХН.
Изменения по прибыли, НДС и имущественным налогам.
Основные тенденции налоговой политики на 2024-2026 годы.
Ждем вас на вебинаре 9 февраля в 11:00 мск!
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