🎓Вебинар: Все изменения по налогам-2024, в которых надо разобраться бухгалтеру. 9 февраля в 11:00 мск!

Новые правила по НДФЛ, взносам, НДС и спецрежимам: что будут особенно рьяно проверять налоговики.

На вебинаре рассмотрим те изменения в налоговом законодательстве, которые уже приняты, а также те, которые еще только на горизонте. Присоединяйтесь, и изменения по налогам с 2024 года не станут для вас неожиданностью.

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Спикер — Мария Волохова, главный бухгалтер, финансовый директор, учредитель и генеральный директор ООО «ГОЯ Консалтинг».

На вебинаре разберемся:

Изменения по страховым взносам и НДФЛ.

Изменения для спецрежимов УСН, ЕСХН.

Изменения по прибыли, НДС и имущественным налогам.

Основные тенденции налоговой политики на 2024-2026 годы.

Ждем вас на вебинаре 9 февраля в 11:00 мск!