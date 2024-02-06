ФНС представила в суде доказательства вины блогера Блиновской. Документы весят 30 килограммов

Налоговики собрали документы с доказательствами вины Елены Блиновской в уклонении от уплаты налогов, в отмывании денег и в неправомерном обороте средств.

Представители ФНС принесли на заседание в Арбитражный суд Москвы 30 килограммов доказательств вины блогера Елены Блиновской. Об этом пишет телеграм-канале SHOT.

Правозащитникам дали всего месяц на то, чтобы ознакомиться с документами.

Елену Блиновскую обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, в отмывании денег в особо крупном размере и в неправомерном обороте средств, платежей.

Сейчас сумма налоговых долгов, пени и штрафов блогера превышает 1,4 млрд рублей. Ее счета заблокированы, а родственники могут объявить себя банкротами.

Недавно мы писали, что «Сбер» требует признать банкротом мужа блогера Блиновской.