Юристы назвали основные схемы по дроблению и отрасли, где чаще всего их применяют

Больше всего подвержены рискам того, что налоговики признают структуру их группы дроблением, компании из сетевой розничной торговли и оказывающие услуги общепита.

Добавляет, что дробление бизнеса также встречается в сфере аренды недвижимости (например, когда торговый центр по частям сдается в субаренду) и может применяться в строительстве и логистике, сообщает «Коммерсантъ».

Юристы назвали две основные модели дробления. Первая — все участники, входящие в одну группу компаний, применяют упрощенную систему налогообложения (УСН), но их общий доход превышает лимиты для нее. Вторая модель — компания на общей системе налогообложения перепродает товар через фактически подконтрольных ей «упрощенцев» (ИП или ООО), но юридически может быть с ними не связана.

«Такие способы построения группы позволяют оптимизировать не только налог на прибыль, но и не платить или снижать НДС. Но чем больше налоговая экономия — тем больше риски»,— предупреждает управляющий партнер юрфирмы «Комплаенс Решения» Иван Кузнецов.

Причем в законодательстве нет такого термина, как «дробление бизнеса», что позволяет налоговым органам и судам достаточно вольно интерпретировать это понятие.