Общепит из новых регионов пока может не платить НДС при любой зарплате сотрудников

При использовании льготы по НДС общепит из новых регионов может пока не обращать внимание на условие по размеру зарплаты. Потому что сравнивать ее не с чем.

Об этом сообщает ФНС в письме от 01.02.2024 № СД-4-3/1079@.

Напомним, в 2024 году общепит не платит НДС при таких условиях:

доход – не более 2 млрд рублей:

доля дохода от общепита ­– не менее 70 %;

среднемесячный размер зарплаты в 2023 году – не ниже средней по отрасли в регионе в 2023 году.

Данные о среднеотраслевой зарплате надо брать на сайте www.fedstat.ru. Подробнее об этом читайте здесь.

Но в этой системе Росстат сейчас просто нет данных по отраслям в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Поэтому бизнесу из этих регионов пока можно применять освобождение от НДС по услугам общепита без соблюдения этого условия.

Это можно делать до размещения официальной статистической информации на сайте Росстата.

Кстати, недавно условия по расчету средней зарплаты в общепите обновили. Их мы разбирали здесь.