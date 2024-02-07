В 2023 году из профессии ушло 750 аттестованных аудиторов

Специалисты отказываются от аудиторских аттестатов и переходят работать в реальных сектор экономики, где выше зарплата.

Отток кадров на рынке аудита за три года превысил 10%, численность кадров сократилась на 2 тыс. человек. Об этом пишет «Коммерсант».

За 2023 год из профессии ушло 750 аудиторов. 80% ушли в реальный сектор и госструктуры, где зарплата может быть в два раза выше. 10% решили отказаться от аудиторского аттестата и стали работать в консалтинге, еще 10% отправились на пенсию.

Для притока новых кадров прежде всего необходимо пересмотреть процедуру сдачи экзамена, чтобы отойти от необходимости зубрежки и заучивания положений законодательства, — сказал президент аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза» Ильгиз Баймуратов.

Сейчас в сфере профессионального аудита работает около 15,5 тыс. человек.

Недавно мы писали, что деятельность аудиторских компаний будет находиться под постоянным мониторингом казначейства.