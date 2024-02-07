Для отпуска не по графику от сотрудника нужно заявление

Для этого сотрудник должен написать заявление. Оно пишется в свободной форме. Законом порядок написания такого заявления не установлен.
В заявлении можно просить:
о переносе отпуска;
о внесении изменений в график отпусков.
Такое разъяснение дает Роструд.
Кстати, есть случаи, когда работодатель не может отказать сотруднику в переносе отпуска:
сотруднику вовремя не выплатили отпускные (за 3 дня до отпуска);
сотрудника вовремя не предупредили о начале отпуска (за 2 недели до отпуска);
у сотрудника 3 и более детей до 18 лет, младшему из которых нет 14 лет;
сотрудница – декретница (до или после отпуска по беременности и родам, после отпуска по уходу за ребенком);
в ЛНА организации предусмотрен случай обязательного переноса отпуска по инициативе работника.
Кстати, если сотрудники идут в отпуск по графику, то заявление на отпуск от них не нужно. Работодатель обязан уведомить работника об отпуске за 2 недели до его начала.
Как составить график отпусков, читайте здесь.
Начать дискуссию