Для отпуска не по графику от сотрудника нужно заявление

График отпусков обязателен как для работника, так и для работодателя. Но по соглашению сторон его можно перенести.

Для этого сотрудник должен написать заявление. Оно пишется в свободной форме. Законом порядок написания такого заявления не установлен.

В заявлении можно просить: о переносе отпуска;

о внесении изменений в график отпусков.

Такое разъяснение дает Роструд.

Кстати, есть случаи, когда работодатель не может отказать сотруднику в переносе отпуска:

сотруднику вовремя не выплатили отпускные (за 3 дня до отпуска);

сотрудника вовремя не предупредили о начале отпуска (за 2 недели до отпуска);

у сотрудника 3 и более детей до 18 лет, младшему из которых нет 14 лет;

сотрудница – декретница (до или после отпуска по беременности и родам, после отпуска по уходу за ребенком);

в ЛНА организации предусмотрен случай обязательного переноса отпуска по инициативе работника.

Кстати, если сотрудники идут в отпуск по графику, то заявление на отпуск от них не нужно. Работодатель обязан уведомить работника об отпуске за 2 недели до его начала.

Как составить график отпусков, читайте здесь.