Законопроекты

Законодатели предложили увольнять чиновников за порочные поступки

Государственных гражданских служащих предложили увольнять за поступки, порочащие их честь и достоинство и совершенные вне службы. 
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Такой законопроект 7 февраля внесен в Госдуму депутатами Верховного хурала Республики Тыва, пишет ПГ.

Если инициативу одобрят, наниматель сможет расторгать служебный контракт с работником за поступки, подрывающие авторитет органов власти, совершенные в нерабочее время. Сейчас Закон «О государственной гражданской службе» обязывает чиновников соответствовать моральным требованиям только при выполнении профессиональных обязанностей, не предусматривая дисциплинарной ответственности за проступки вне службы. 

Депутаты отмечают, что правонарушения, например пьяная езда, сейчас не подпадают под действующие закон «О государственной гражданской службе». При этом госслужба направлена на реализацию публичных интересов, а значит, совершение порочных поступков подрывает авторитет власти.

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Законопроекты

Законодатели предложили увольнять чиновников за порочные поступки

Государственных гражданских служащих предложили увольнять за поступки, порочащие их честь и достоинство и совершенные вне службы. 

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