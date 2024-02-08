🍫 Покупателям разрешат есть неоплаченные продукты

В супермаркете можно будет взять товар с полки, съесть его, и только потом оплатить съеденное.

Законопроект с такой поправкой в закон о защите прав потребителей внесен в Госдуму.

Есть продукты без оплаты в торговом зале магазина можно будет при таких условиях: наличие индивидуальной упаковки у товара;

наличие точной стоимости за единицу товара;

последующая обязательная оплата товара потребителем через кассу.

Сейчас этот момент не регламентирован и возникают конфликты. Закон не запрещает есть продукты в торговом зале, но и разрешения такого нет.

В пояснительной записке говорится, что покупатель, беря товар с полки, выражает тем самым согласие с офертой с условием последующей оплаты товаров на кассе. Значит фактически товар поступил во владение покупателя, и с этим товаром потребитель может производить любые действия.

Авторы проекта – депутаты от ЛДПР.

О том, как сейчас выходить из ситуации, когда хочется съесть товар до оплаты, читайте тут.