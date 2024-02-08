🔥 НДФЛ: на что обратить внимание в 2024 году

В новом году поменялся расчетный период, сроки уплаты НДФЛ и сдачи налоговых уведомлений. Не запутайтесь в датах!

С 1 января 2024 года в части НДФЛ произошли перемены в расчетном периоде, сроках уплаты налога и в датах сдачи уведомлений по НДФЛ.

Теперь для расчетов с бюджетом будет два периода:

с 1 по 22 число текущего месяца;

с 23 по последнее число текущего месяца.

Важно не путать расчетный период для выплаты зарплаты с расчетным периодом по НДФЛ. Зарплату в 2024 году считаем, как обычно: два раза в месяц за первую половину и за вторую.

Но вот НДФЛ нужно платить до 28 числа и в эту оплату попадет налог с зарплаты, которую компания выплатила сотрудникам с 1 по 22 число текущего месяца. Срок оплаты — до 5 числа следующего месяца.

Чтобы налоговики зачли НДФЛ с ЕНС, нужно сдавать:

до 25 числа — уведомление по НДФЛ, который был удержан с 1 по 22 число текущего месяца;

до 3 числа — уведомление по НДФЛ, который был удержан с 23 по последнее число предыдущего месяца.

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