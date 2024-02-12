Верховный суд: нужно начислять договорную неустойку в период моратория

На обязательство, срок поэтапного платежа по которому наступил уже после введения банкротного моратория, можно начислять неустойку.

Верховный суд рассмотрел дело о начислении договорной неустойки в период моратория и пришел к выводу, что ее начислять можно. Об этом пишет «Право.ру».

В 2020 году АО «Атомэнергопром» предоставило компании «Зио-Подольск» лицензию на информационные системы по обучению, развитию, подбору и управлению персоналом. Соглашение предусматривало поэтапную оплату. Первый платеж должен быть до 30 апреля 2020 года, второй — до 30 июня 2021 года, а третий — до 30 июня 2022 года.

Компания «Зио-Подольск» нарушила сроки выплат и перевела средства по третьему этапу только 1 августа 2022 года. Контрагент начислил неустойку в размере 58 тыс. рублей и подал судебный иск.

Третейский суд удовлетворил требования лицензиата, но к тому моменту «Зио-Подольск» уже признали банкротом, а срок оплаты наступил после введения моратория на банкротство по заявлениям кредиторов (1 апреля 2022 года).

Кроме того, долг по договору возник еще до введения моратория, в 2020 году, поэтому нельзя оценивать как текущее требования и начислять неустойку за просрочку тоже нельзя.

ВС решил, что можно. Поскольку требование об оплате за определенный этап возникает не в момент заключения договора, а в даты конкретного этапа. Поэтому применять к отношениям по договору с периодической оплатой иной подход нельзя.

Просьбу «Атомэнергопрома» о выдаче исполнительного листа удовлетворили, а компании «ЗиО-Подольск» отказали в отмене третейского решения.