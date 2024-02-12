На «Клерке» появится новый блог про разработку программного обеспечения

У разработчика программного обеспечения «Аксиоматика» появился свой блог на «Клерке». Вы сможете погрузиться в мир роботизированной автоматизации бизнес-процессов, оценить преимущества современных технологий для достижения коммерческих целей.
«Аксиоматика» занимается созданием сайтов и веб-сервисов, разрабатывает мобильные приложения и предоставляет услуги по роботизированной автоматизации процессов (Robotic Process Automation).
Программные роботы могут стать «цифровыми сотрудниками» в вашем бизнесе.
Также разработчики могут объединить IT-системы компании, процессы и программное обеспечение в единую цифровую среду.
Особое внимание специалисты уделят визуальному представлению бизнеса или продукта, UI/UX дизайну и проектированию. Предпринимателям помогут разработать свой фирменный стиль и брендинг.
Чтобы все продукты «Аксиоматики» работали без перебоев, команда предоставит полную техническую поддержку и оптимизирует технологии под конкретные задачи бизнеса.
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