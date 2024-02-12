НДФЛ

Когда семье с двумя детьми не придется платить НДФЛ с продажи квартиры

Доходы семей с двумя и более детьми, полученные от продажи в 2023 году жилья (комнаты, квартиры, жилого дома) независимо от срока владения таким жильем, освобождаются от НДФЛ. Сдавать 3-НДФЛ тоже не надо.
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Для этой льготы должно должны одновременно соблюдаться такие условия:

  • возраст детей – до 18 лет (или до 24 лет в случае обучения ребенка на очной форме обучения);

  • кадастровая стоимость проданного жилого помещения – не более 50 млн рублей;

  • членам семьи на дату продажи жилья не принадлежит в совокупности более 50% в праве собственности на иное жилье с общей площадью, превышающей общую площадь купленного нового жилья;

  • в 2023 году либо до 30 апреля 2024 года семья купила другое жилье или оплатила полную стоимость по ДДУ);

  • общая площадь нового жилья превышает по площади (или по кадастровой стоимости) проданное жилье.

Этот порядок распространяется и на случаи, если доходы от продажи жилья получает несовершеннолетний ребенок из такой семьи, поясняют налоговики.

Обзор нюансов и разъяснения Минфина по продаже жилья без НДФЛ смотрите здесь.

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Когда семье с двумя детьми не придется платить НДФЛ с продажи квартиры

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