Резиденты международных территорий опережающего развития получат налоговые льготы

Правительство предложило установить участникам международных территорий опережающего развития нулевую ставку по той части налога на прибыль, которая зачисляется в федеральный бюджет.

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении законопроект, по которому у резидентов международных территорий опережающего развития (ТОР) появятся льготы по налогу на прибыль. Об этом пишут «Известия».

Правительство предлагает бизнесу из ТОР обнулить ставку по части налогов на прибыль, которая зачисляется в федеральный бюджет. Решение о снижении ставки для поступлений в местные бюджеты будут принимать региональные власти самостоятельно.

К 2033 году казна недополучит 1,64 млрд рублей. Выпадение доходов планируют компенсировать за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета Фонду пенсионного и социального страхования и Фонду обязательного медицинского страхования.

Налоговые льготы будут действовать 10 лет, за резидентом ТОР сохранится обязанность налогового агента.

Согласно прогнозу правительства, за 10 лет бизнес из ТОР заплатит 0,56 млрд рублей страховых взносов, НДФЛ достигнет 0,95 млрд рублей, а налог на имущество организаций — 3,3 млрд рублей.

Освобождение резидентов от налога на прибыль на 10 лет ставит регион в ряды наиболее лояльных экономических зон, что должно привлечь внимание серьезных иностранных инвесторов, особенно из стран, поддерживающих конструктивный диалог с РФ, — сказал директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.

Ожидается, что создание международных ТОР позволит привлечь в проекты инвестиции на 300 млрд рублей. Также к 2033 году предприятия создадут до 1060 новых рабочих мест.

Первые международные ТОР появятся в Приморском и Хабаровском крае, Амурской области и в Еврейской автономной области.

Основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев предупредил, что в первое время возможен наплыв компаний, чей бизнес фактически размещен в других регионах. Нулевая ставка заставит государство пристально следить за участниками ТОР.