🎓Экстренный вебинар по НДФЛ. Все последние изменения. 20 февраля в 13:00 мск!

Изменения по НДФЛ были внесены в НК РФ. Они коснулись не только администрирования налога, но и вычетов форм отчетности. На вебинаре разберем, какие изменения произошли и что нового в 6-НДФЛ и 3-НДФЛ в 2024 году.
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Спикер вебинара — Эльвира Валеева, консультант отдела налогового консалтинга компании МКПЦН-Консультант, Советник налоговой службы 3 ранга.
На вебинаре разберем:
Порядок налогообложения налоговых резидентов/нерезидентов в 2024 году.
Новый порядок налогообложения доходов дистанционных работников за выполнение трудовых функций.
Лимит не облагаемых НДФЛ с доходов в виде суточных.
Освобождение от НДФЛ определенных компенсаций дистанционным работникам.
Освобождение от НДФЛ доходов в виде исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности.
Упрощенный порядок получения социальных вычетов.
Увеличение максимальных размеров социальных вычетов на обучение, медицинские услуги и др.
Расширено право на получение вычета по НДФЛ на обучение.
Освобождение от НДФЛ материальной помощи.
Ответственность за представление недостоверных сведений для получения социальных вычетов.
Новые периоды и сроки уплаты НДФЛ.
Новая форма отчетности по форме 3-НДФЛ и 6-НДФЛ.
Ждем вас на вебинаре 20 февраля в 13:00 мск!
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