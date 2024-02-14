🎓Экстренный вебинар по НДФЛ. Все последние изменения. 20 февраля в 13:00 мск!

Разберитесь во всех изменениях в НДФЛ и формах 3-НДФЛ и 6-НДФЛ чтобы не допустить ошибок в учете.

Изменения по НДФЛ были внесены в НК РФ. Они коснулись не только администрирования налога, но и вычетов форм отчетности. На вебинаре разберем, какие изменения произошли и что нового в 6-НДФЛ и 3-НДФЛ в 2024 году.

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Спикер вебинара — Эльвира Валеева, консультант отдела налогового консалтинга компании МКПЦН-Консультант, Советник налоговой службы 3 ранга.

На вебинаре разберем:

Порядок налогообложения налоговых резидентов/нерезидентов в 2024 году.

Новый порядок налогообложения доходов дистанционных работников за выполнение трудовых функций.

Лимит не облагаемых НДФЛ с доходов в виде суточных.

Освобождение от НДФЛ определенных компенсаций дистанционным работникам.

Освобождение от НДФЛ доходов в виде исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности.

Упрощенный порядок получения социальных вычетов.

Увеличение максимальных размеров социальных вычетов на обучение, медицинские услуги и др.

Расширено право на получение вычета по НДФЛ на обучение.

Освобождение от НДФЛ материальной помощи.

Ответственность за представление недостоверных сведений для получения социальных вычетов.

Новые периоды и сроки уплаты НДФЛ.

Новая форма отчетности по форме 3-НДФЛ и 6-НДФЛ.

Ждем вас на вебинаре 20 февраля в 13:00 мск!