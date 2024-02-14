Мошенники украли у россиян 15,8 млрд рублей

Клиенты банков потеряли на 11,5% больше средств, чем в 2022 году. Сотрудникам кредитных организаций удалось предотвратить 34,8 млн попыток кражи на сумму 5,8 трлн рублей.

В 2023 году мошенникам удалось провести 1,17 млн операций без согласия клиентов, что на 33% больше, чем в 2022 году. Злоумышленники украли 15,8 млрд рублей. Об этом сказано на сайте Центробанка.

Потери клиентов банков увеличились в результате на 11,5%. Примерно на столько же вырос объем переводов по банковским картам, остающимся самым популярным платежным инструментом у мошенников, — говорится в сообщении.

При этом банкам удалось предотвратить 34,8 млн попыток украсть деньги у жителей страны. Специалисты сохранили для клиентов 5,8 трлн рублей.

С июля 2024 года Центробанк запустит новый механизм противодействия мошенническим операциям, связанным с денежными переводами. Банки смогут на два дня приостанавливать подозрительную активность, чтобы дать возможность клиенту отказаться от транзакции.

В случае если банк разрешит перевод средств на мошеннический счет, информация о котором есть в специальной базе, клиентам вернут потерянные деньги.

За 2023 год с ЦБ направил 575,7 тыс. запросов на блокировку телефонных номеров, которыми пользовались мошенники, а также инициировал остановку работы 42,8 тыс. сайтов и страниц в социальных сетях.