Большинство бухгалтеров сдает отчетность через СБИС. А вы?

Свыше 52% бухгалтеров из сообщества «Клерка» Вконтакте выбирают для сдачи отчетности сервис СБИС. При этом реже всего документы заполняют с помощью экосистемы «Калуга Астрал» (2,94%).
На втором месте по популярности сервис «Контур», за него проголосовали 23,53%. Третье место между собой разделил 1С и официальный сайт ФНС (по 8,82%).
Проголосуйте, какой сервис для вас более удобен в сообществе ВКонтакте. Поделитесь в комментариях, с какими проблемами вы чаще всего сталкиваетесь, когда сдаете отчетность через оператора ЭДО или другие сервисы!
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