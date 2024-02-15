Большинство бухгалтеров сдает отчетность через СБИС. А вы?

Бухгалтеры для сдачи отчетности выбирают сервис СБИС, а вот услугами оператора «Калуга Астрал» практически не пользуются. Какие системы выбираете вы? Голосуйте в группе ВК!

Свыше 52% бухгалтеров из сообщества «Клерка» Вконтакте выбирают для сдачи отчетности сервис СБИС. При этом реже всего документы заполняют с помощью экосистемы «Калуга Астрал» (2,94%).

На втором месте по популярности сервис «Контур», за него проголосовали 23,53%. Третье место между собой разделил 1С и официальный сайт ФНС (по 8,82%).

Проголосуйте, какой сервис для вас более удобен в сообществе ВКонтакте. Поделитесь в комментариях, с какими проблемами вы чаще всего сталкиваетесь, когда сдаете отчетность через оператора ЭДО или другие сервисы!