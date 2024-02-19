Верховный суд: в исках к налоговым консультантам нужно оценивать усилия клиента по предотвращению убытков

Судьи разъяснили пределы ответственности налоговых консультантов за негативные для заказчика последствия. Консультанты с высокой квалификацией, которые давали клиентам ошибочные советы, будут нести ответственность. Но и сам клиент должен предпринимать усилия по предотвращению убытков.

Экономколлегия Верховного суда опубликовала мотивировочную часть определения по иску компании «Посуда-Центр сервис» к московскому филиалу международной аудиторской компании Ernst & Young. Об этом сказано на сайте картотеки арбитражных дел.

Недавно мы писали, что фирма «Посуда-Центр сервис» судится с налоговыми консультантами из-за того, что их советы привели к доначислению налогов.

Специалисты из Ernst & Young посоветовали бизнесу методику учета, которая привела к доначислению НДС. Компания хочет вернуть деньги за некачественную услугу и взыскать пени за несвоевременную уплату налогов.

По мнению Верховного суда, исполнитель должен отвечать перед заказчиком за полезность своих действий.

В случае возникновения спора о качестве оказанных консультантом услуг суду по сути требуется оценить достаточность предпринятых исполнителем усилий – действовал ли он с такой заботливостью и профессионализмом, с какими по обстоятельствам дела действовал бы любой разумный консультант, стремящийся принести пользу заказчику, — говорится в решение суда.

Также ВС рекомендует при рассмотрении подобных споров учитывать профессиональный уровень консультанта и предпринятые самим клиентом усилия по предотвращению убытков.