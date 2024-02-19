«Тинькофф» вычисляет заявки мошенников на получение кредитов с помощью машинного обучения

Модель на основе машинного обучения может понять, находится ли клиент банка под воздействием мошенников при оформлении кредита.

«Тинькофф банк» создал модель на основе машинного обучения, которая на этапе подтверждения кредитной заявки способна выявить мошенников. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на заместителя руководителя центра экосистемной безопасности банка Олега Замиралова.

Технология помогает еще на этапе заявки на кредит предотвратить мошенничество: если мы понимаем, что заем оформляется клиентом не по своей воле, просто отклоняем эту заявку, — сказал Замиралов.

Модель тестируется с конца 2023 года и уже показывает высокую эффективность. Банку удается отклонять больше 90% заявок на кредит наличными, которые пытались оформить под влиянием мошенников.